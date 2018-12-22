"Бетис" сыграл вничью с "Эйбаром" и поднялся на шестое место

"Бетис" и "Эйбар" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в составе хозяев поля отметился нападающий Антонио Санабрия, у гостей с пенальти отличился форвард Фабиан Орельяна.

"Бетис" набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Эйбар" с 21 баллом расположился на 12-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

17-й тур

"Бетис" - "Эйбар" - 1:1 (1:0)

Голы: Санабрия, 21 (1:0). Орельяна, 72 - с пенальти (1:1).

"Бетис": Пау Лопес, Сидней (Феддаль, 17), Бартра, Манди, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хоакин (Лорен Морон, 83), Тельо, Санабрия, Франсис Герреро (Барраган, 87).

"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис (Оливейра, 72), Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Кукурелья, Хоан Хордан, Эскаланте (Диоп, 49), Орельяна (Де Бласис, 89), Кике, Серхио Энрич.

Предупреждения: Эскаланте, 33. Рамис, 42. Ло Сельсо, 57. Феддаль, 71. Хоан Хордан, 87. Оливейра, 88.

Судья: дель Серро Гранде.

22 декабря. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".

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