"Бетис" сыграл вничью с "Эйбаром" и поднялся на шестое место

"Бетис" и "Эйбар" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в составе хозяев поля отметился нападающий Антонио Санабрия, у гостей с пенальти отличился форвард Фабиан Орельяна.
"Бетис" набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Эйбар" с 21 баллом расположился на 12-й строчке.
Чемпионат Испании
Лига 1
17-й тур
Голы: Санабрия, 21 (1:0). Орельяна, 72 - с пенальти (1:1).
"Бетис": Пау Лопес, Сидней (Феддаль, 17), Бартра, Манди, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хоакин (Лорен Морон, 83), Тельо, Санабрия, Франсис Герреро (Барраган, 87).
"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис (Оливейра, 72), Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Кукурелья, Хоан Хордан, Эскаланте (Диоп, 49), Орельяна (Де Бласис, 89), Кике, Серхио Энрич.
Предупреждения: Эскаланте, 33. Рамис, 42. Ло Сельсо, 57. Феддаль, 71. Хоан Хордан, 87. Оливейра, 88.
Судья: дель Серро Гранде.
22 декабря. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".