"Бетис" с Хави Гарсией в составе одержал волевую победу над "Сельтой"

"Бетис" во 2-м туре чемпионата Испании обыграл на своем поле "Сельту" - 2:1. Гости открыли счет в этой встрече - после подачи углового на 10-й минуте отличился Макси Гомес. Счет в середине первого тайма сравнял Серхио Леон, а победу севильской команде во второй половине принес Зухаир Феддаль. В обоих случаях партнерам ассистировал Андрес Гуардадо.

Отметим, весь матч в составе "Бетиса" на поле провел экс-хавбек "Зенита" Хави Гарсия. Для севильцев это были первые очки в чемпионате, "Сельта" проиграла второй поединок подряд.

Чемпионат Испании

Лига 1

2-й тур

"Бетис" - "Сельта" - 2:1 (1:1)

Голы: М.Гомес, 10 (0:1). Леон, 31 (1:1). Феддаль, 77 (2:1).

"Бетис": Адан, Барраган, Феддаль, Манди, Дурмиси, Хоакин (Нарваэс, 85), Хави Гарсия, Гуардадо, Камараса, Франсис Герреро (Тельо, 66), Леон (Санабрия, 80).

"Сельта": Альварес, Ронкалья (Кабраль, 75), Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес (Лоботка, 81), Васс (Эрнандес, 65), Хосабед Санчес, Радойя, Систо, Аспас, М.Гомес.

Предупреждения: Феддаль, 64. Хосабед Санчес, 70. Манди, 84. Радойя, 90+5.

Судья: Де Бургос Бенгоэча.

25 августа. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".