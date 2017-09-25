"Бетис" разгромил "Леванте"

"Бетис" на своем поле победил "Леванте" со счетом 4:0. Счет был открыт в начале второго тайма, отличился Антонио Санабрия, на счету которого дубль. Еще по голу забили Серхио Леон и Руис Пенья.

Чемпионат Испании

Лига 1

6-й тур

"Бетис" - "Леванте" - 4:0 (0:0)

Голы: Санабрия, 47 (1:0). Руис, 55 (2:0). Леон, 65 (3:0). Санабрия, 90+3 (4:0).

"Бетис": Адан, Барраган (Наварро, 60), Амат, Манди, Дурмиси, Хоакин (Тельо, 69), Хави Гарсия, Гуардадо, Руис, Санабрия, Леон (Науэль Лейва, 77).

"Леванте": Рауль, Педро Лопес, Тоньо, Постиго, Робер, Чема, Кампанья (Дукуре, 67), Моралес, Барди (Самуэль Гарсия, 57), Иви Лопес (Нано, 57), Алегрия.

Предупреждение: Манди, 51.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

25 сентября. Севилья. Стадион "Бенито Вилламарин".