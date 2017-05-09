"Бетис" отправил в отставку главного тренера спустя полгода после назначения

"Бетис" объявил об отставке главного тренера команды Виктора Санчеса дель Амо. Соответствующее решение было принято советом директоров после поражения "огурцов" в матче 36-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (0:4).

41-летний специалист возглавил "Бетис" 12 ноября прошлого года. Под его руководством команда одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Средний показатель в 1,04 очка за игру – худший среди всех тренеров "Бетиса", которые проводили у руля команды 25 и более матчей.

"Бетис" после 36 игр располагается на 15 месте в ла лиге и за два тура до конца сезона не имеет никаких турнирных задач.