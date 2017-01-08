"Бетис" обыграл "Леганес", 35-летний Кастро забил восьмой мяч в сезоне

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Бетис" в родных стенах переиграл "Леганес" – 2:0. Голами у севильцев отметились нападающий Рубен Кастро и защитник Кристиано Пиччини. Отметим, что для 35-летнего форварда забитый мяч оказался восьмым в ла лиге в текущем сезоне.

Чемпионат Испании

Ла лига

17-й тур

"Бетис" – "Леганес" – 2:0 (0:0)

Голы: Рубен Кастро, 51 (1:0). Пиччини, 85 (2:0).

"Бетис": Адан, Пеццела, Дурмиси, Бруно Гонсалес, Рамирес, Наварро (Пиччини, 70), Мартен, Себальос, Петрос (Брашанац, 66), Рубен Кастро, Санабрия (Алегрия, 36).

"Леганес": Чампанье, Инсуа Бланко, Марин, Бустинса, Мантовани, Диас (Габриэл, 59), Тимор, Лопес (Рубен Перес, 77), Мартин (Омар, 53), Мачис, Герреро.

Предупреждения: Мантовани, 14. Петрос, 30. Мартин, 37. Бруно Гонсалес, 58. Лопес, 60. Омар, 74. Бустинса, 78. Рубен Перес, 82.

Судья: Эстрада Фернандес.

8 января. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).