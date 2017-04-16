"Бетис" обыграл "Эйбар"

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле нанес поражение "Эйбару" – 2:0. По голу записали на свой счет Жона Мартен и Дани Себальос. Этот успех позволил его команде подняться на 14-е место в турнирной таблице. "Эйбар" занимает восьмую строчку.

Чемпионат Испании

Ла лига

32-й тур

"Бетис" – "Эйбар" – 2:0 (1:0)

Голы: Мартен, 2 (1:0). Себальос, 89 (2:0).

"Бетис": Адан, Пеццела, Дурмиси, Тошка, Бруно Гонсалес, Наварро, Хоакин (Донк, 73), Мартен (Себальос, 62), Брашанац, Пардо (Петрос, 84), Алегрия.

"Эйбар": Йоэль, Рамис (Гальвес, 26), Луна, Лежен, Капа, Педро Леон, Дани Гарсия, Эскаланте (Ривера, 63), Кике, Серхио Энрич, Бебе (Инуи, 46).

Предупреждения: Мартен, 21. Бруно Гонсалес, 23. Капа, 36. Лежен, 65. Пеццела, 69. Дани Гарсия, 75. Пардо, 80. Кике, 85.

Судья: Матеу Лаос.

16 апреля. Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"