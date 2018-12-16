"Бетис" обыграл "Эспаньол" и поднялся на пятое место

"Бетис" победил "Эспаньол" в матче 16-го тура чемпионата Испании (3:1). Зелено-белые набрали 25 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице, бело-синие с 21 баллом располагаются на 11-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

16-й тур

"Эспаньол" - "Бетис" - 1:3 (1:1)

Голы: Серхио Гарсия, 24 (1:0). Ло Сельсо, 43 (1:1). Тельо, 85 (1:2). Дуарте, 90+1 - в свои ворота (1:3).

Нереализованный пенальти: Ло Сельсо, 17 (вратарь)

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Давид Лопес, Дуарте, Педроса, Гранеро (Дардер, 69), Виктор Санчес, Рока, Серхио Гарсия, Леу Баптистан (Пьятти, 78), Борха Иглесиас (Перес, 56).

"Бетис": Пау Лопес, Сидней, Бартра, Манди, Фирпо (Тельо, 41), Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хоакин (Хави Гарсия, 89), Лорен Морон (Санабрия, 71), Франсис Герреро.

Предупреждения: Хоакин, 18. Виллиам Карвалью, 23. Борха Иглесиас, 45. Манди, 53. Давид Лопес, 56. Сидней, 65. Виктор Санчес, 84.

Судья: Санчес Мартинес.

16 декабря. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium (Power8)".

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