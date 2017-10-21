"Бетис" обыграл "Алавес"

Матч 9-го тура чемпионата Испании "Бетис" – "Алавес" завершился победой хозяев поля – 2:0. В составе "огурцов" голом отметился нападающий Антонио Санабрия, а ближе к концовке встречи защитник гостей Алексис Руано отправил мяч в свои ворота.

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Ла лига

9-й тур

"Бетис" - "Алавес" - 2:0 (1:0)

Голы: Санабрия, 13 (1:0). Алексис, 75 - в свои ворота (2:0).

"Бетис": Адан, Барраган, Амат, Манди, Тошка, Хоакин (Будебуз, 78), Хави Гарсия, Гуардадо, Камараса (Руис, 74), Кэмпбелл (Тельо, 62), Санабрия.

"Алавес": Пачеко, Алексис, Эли, Карлос Вигарай, Марипан (Катаи, 77), Вакасо, Торрес, Медран, Гарсия (Кркич, 80), Эль-Хаддади (Бурги, 80), Педраса.

Предупреждения: Хави Гарсия, 30. Эль-Хаддади, 40. Амат, 75. Вакасо, 78.

Судья: Трухильо Суарес.

21 октября. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).

Турнирная таблица ла лиги - здесь