"Бетис" обвинил во лжи полузащитника "Реала" Себальоса

Вице-президент "Бетиса" Хосе Мигель Лопес Каталан обвинил во лжи полузащитника "Реала" Дани Себальоса. 22-летний хавбек рассказал ранее, что ушел из "Бетиса", потому что клуб не мог договориться с ним по контракту.

– Его слова меня разозлили, потому что это ложь, – цитирует El Mundo Deportivo Каталана. – Дани рассказал историю, которая далека от реальности. Возможно, "Бетис" ошибся, не договорившись с ним много месяцев назад, но он сам стопорил переговоры месяцами. Я лично понял, что он думает только о себе, а не о "Бетисе". Поэтому и не смогли договориться.