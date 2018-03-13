"Бетис" на выезде оказался сильнее "Алавеса"

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Бетис" на выезде обыграл "Алавес" – 3:1. Дважды у гостей отличился Лорен Морон, а еще один гол забил Хави Гарсия. В турнирной таблице "Бетис" переместился на восьмое место, а "Алавес" остался на 16-м.

Чемпионат Испании

28-й тур

"Алавес" - "Бетис" - 1:3 (0:2)

Голы: Лорен Морон, 23 (0:1). Хави Гарсия, 44 (0:2). Собрино, 67 (1:2). Лорен Морон, 78 (1:3).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли (Перес, 80), Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес (Кркич, 76), Собрино, Эль-Хаддади, Педраса (Бурги, 62).

"Бетис": Адан, Бартра, Манди, Фирпо, Хави Гарсия, Будебуз, Камараса (Тельо, 70), Руис, Франсис Герреро, Рубен Кастро (Амат, 63), Лорен Морон (Леон, 80).

Предупреждения: Эли, 36. Адан, 50. Лагуардия, 50. Камараса, 68. Хави Гарсия, 70.

Судья: Дель Серро Гранде.

12 марта. Витория.