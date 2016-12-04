"Бетис" и "Сельта" сыграли вничью, забив шесть голов

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле разделил очки с "Сельтой" – 3:3. Дублем у гостей отметился нападающий Яго Аспас. При этом уже в добавленное время красную карточку получил полузащитник севильцев Петрос.

"Сельта" осталась на восьмом месте в турнирной таблице, нагнав по набранным очкам "Эйбар", у которого есть игра в запасе. "Бетис" пока идет 14-м.

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14-й тур

"Бетис" – "Сельта" – 3:3 (1:1)

Голы: Аспас, 15 (0:1). Рубен Кастро, 41 – с пенальти (1:1). Санабрия, 53 (2:1). Аспас, 61 (2:2). Пеццела, 73 (3:2). Ронкалья, 85 (3:3).

"Бетис": Адан, Пеццела, Дурмиси, Бруно Гонсалес (Наварро, 46), Рамирес, Донк (Гутьеррес, 70), Сехудо, Себальос, Петрос, Рубен Кастро, Санабрия (Хоакин, 62).

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Ронкалья, Фонтас, Хонни, Васс, Диас (Систо, 77), Эрнандес, Радоя (Орельяна, 52), Аспас, Бонгонда (Росси, 84).

Предупреждения: Донк, 11. Петрос, 25. Санабрия, 59. Гутьеррес, 77. Кабраль, 89. Пеццела, 90.

Удаление: Петрос, 90+2.

Судья: Санчес Мартинес.

4 декабря. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).