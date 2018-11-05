"Бетис" и "Сельта" обменялись тремя голами

"Бетис" и "Сельта" сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Испании. Команды забили по три гола.

Чемпионат Испании

11-й тур

"Бетис" - "Сельта" - 3:3 (1:0)

Голы: Лорен Морон, 33 (1:0). Фирпо, 57 (2:0). Гомес, 63 (2:1). Мендес, 69 (2:2). Гомес, 84 (2:3). Каналес, 87 (3:3).

"Бетис": Пау Лопес, Сидней (Тельо, 85), Бартра, Манди, Фирпо, Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Лорен Морон (Хоакин, 80), Франсис Герреро (Санабрия, 80).

"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хункa, Окай Йокушлу, Буфаль (Юльсагер, 46), Мендес (Араухо, 90), Бельтран, Аспас, Эмре Мор (Гомес, 61).

Предупреждения: Хункa, 62. Хоакин, 65. Франсис Герреро, 69. Фирпо, 72. Манди, 78. Окай Йокушлу, 82.

Судья: Эстрада Фернандес.

4 ноября. Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин".