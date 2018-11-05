"Бетис" и "Сельта" обменялись тремя голами

"Бетис" и "Сельта" сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Испании. Команды забили по три гола.
Чемпионат Испании
11-й тур
"Бетис" - "Сельта" - 3:3 (1:0)
Голы: Лорен Морон, 33 (1:0). Фирпо, 57 (2:0). Гомес, 63 (2:1). Мендес, 69 (2:2). Гомес, 84 (2:3). Каналес, 87 (3:3).
"Бетис": Пау Лопес, Сидней (Тельо, 85), Бартра, Манди, Фирпо, Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Лорен Морон (Хоакин, 80), Франсис Герреро (Санабрия, 80).
"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хункa, Окай Йокушлу, Буфаль (Юльсагер, 46), Мендес (Араухо, 90), Бельтран, Аспас, Эмре Мор (Гомес, 61).
Предупреждения: Хункa, 62. Хоакин, 65. Франсис Герреро, 69. Фирпо, 72. Манди, 78. Окай Йокушлу, 82.
Судья: Эстрада Фернандес.
4 ноября. Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин".