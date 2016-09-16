"Бетис" и "Гранада" сыграли вничью

"Бетис" и "Гранада" в матче 4-го тура чемпионата Испании победителя не выявили - 2:2.

Чемпионат Испании

Примера

4-й тур

"Бетис" - "Гранада" - 2:2 (1:2)

Голы: Карсела-Гонсалес, 13 (0:1). Буэно, 33 (0:2). Алегрия, 36 (1:2). Алегрия, 61 (2:2).

Нереализованный пенальти: Понсе (Гранада), 79 (вратарь)

"Бетис": Адан, Пиччини, Манди, Пеццела, Дурмиси, Хоакин (Зозуля, 75), Брашанац (Гутьеррес, 86), Пенья (Мусонда, 36), Петрос, Рубен Кастро, Алегрия.

"Гранада": Очоа, Табану (Тито, 46), Фулькье, Сильва, Везу, Карсела-Гонсалес, Крхин, Перейра, Буэно (Ангбан, 56), Понсе, Ацили (Кравец, 86).

Предупреждения: Везу, 52. Мусонда, 63. Понсе, 74. Адан, 77. Дурмиси, 79. Ангбан, 80. Карсела-Гонсалес, 81. Дани Хименес, 85. Гутьеррес, 88.

Удаления: Везу (Гранада), 54. Дани Хименес (Бетис), 85.

Судья: Дель Серро Гранде.

16 сентября. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".