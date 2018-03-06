"Бетис" готов подписать контракт с Касильясом

Вратарь "Порту" Икер Касильяс может перейти в "Бетис" по окончании сезона, сообщает A Bola. Испанский клуб заинтересован в том, чтобы подписать контракт с 36-летним игроком, если тот не решит уехать в MLS.

Ранее директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеша заявил, что Касильяс покинет команду в конце сезона, так как клуб намерен сократить расходы на зарплату.

Касильяс перешел в "Порту" из родного "Реала", за который играл с 1998 года, в 2015 году. В текущем сезоне он нерегулярно выходит на поле и провел в этом сезоне 21 матч во всех турнирах.