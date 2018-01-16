07:55 | Футбол — Испания

Бернд Шустер: "У Зидана есть проблемы с Роналду"


Известный немецкий специалист Бернд Шустер считает, что одной из проблем "Реала" и его главного тренера Зинедина Зидана в этом сезоне является игра Криштиану Роналду. Мадридский клуб идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании после первого круга.

- Я уверен, что Зидан рассматривает вариант с тем, чтобы Криштиану оказался на скамейке запасных, но как ему это объяснить, - цитирует ESPN Шустера. - Это не так просто. Нужно проанализировать, каковы реальные проблемы. Недостаток голов. Если ваш лучший бомбардир забил всего четыре мяча, то это проблема. Это фундаментально.

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