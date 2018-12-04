Бериссо покинул пост главного тренера "Атлетика"

"Атлетик" на своем официальном сайте сообщил об отставке главного тренера Эдуардо Бериссо. Такое решение принято из-за неудовлетворительных результатов команды. В нынешнем сезоне в 14 матчах ла лиги баски выиграли только одну встречу и находятся в зоне вылета. В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3.

Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".