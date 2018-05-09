Бериссо - основной кандидат на пост главного тренера "Атлетика"

Бывший главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо может сменить Хосе Анхеля Сиганду на посту главного тренера "Атлетика", сообщает Football Espana. Сообщается, что руководство баскского клуба не удовлетворено текущим положением команды в чемпионате Испании, где команда занимает 15-е место.

Кроме того, в услугах 48-летнего специалиста заинтересованы "Ницца", а также клубы из Бразилии, Чили и сборная Эквадора.

Бериссо возглавил "Севилью" в 2017 году, однако был вынужден оставить пост из-за лечения рака.

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