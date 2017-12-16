Бериссо намекнул на уход Н`Зонзи из "Севильи" в зимнее трансферное окно

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо намекнул, что полузащитник Стивен Н`Зонзи может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Сумма отступных за хавбека составляет 40 миллионов евро. В услугах французского игрока летом были заинтересованы "Интер", "Ювентус" и "Арсенал".

- Это проблема, с которой мы будем разбираться на праздниках. Это останется в раздевалке, - цитирует Football Espana Бериссо. - Это решение - техническое. Мы оценим ситуацию и придем к консенсусу, который будет выгоден команде и клубу.

В этом сезоне Н`Зонзи принял участие в 16 матчах во всех клубных турнирах, заработав 1 желтую карточку.