Бериссо будет прооперирован 28 ноября

Операция главного тренера "Севильи" Эдуардо Бериссо назначена на вторник, 28 ноября. У наставника был диагностирован рак предстательной железы.

- Эдуардо Бериссо будет прооперирован во вторник, 28 ноября во второй половине дня. У наставника диагностирована аденокарцинома простаты. Возвращение специалиста будет зависеть от того как будет происходить восстановление. Мы уверены, что это произойдет как можно скорее.

В отсутствие главного тренера командой будет руководить его помощник Эрнесто Маркуччи, - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.