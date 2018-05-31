Бериццо возглавил "Атлетик"

Бывший главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо назначен главным тренером "Атлетика". Контракт с 48-летним специалистом рассчитан на один год.

Предыдущий наставник "басков" Хосе Анхель Зиганда был уволен из команды за неудовлетворительные результаты. В минувшем сезоне "Атлетик" занял 16-е место в чемпионате Испании. В прошлом сезоне "Севилья" под руководством Бериццо вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В ноябре прошлого года у тренера был обнаружен рак простаты, по поводу которого он успешно перенес операцию, но в декабре его уволили из клуба.