20:10 21 февраля | Футбол — Испания

Бензема - в атаке "Реала" на матч с "Леганесом"

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Стали известны состав на перенесенный матч 16-го тура чемпионата Испании "Леганес" - "Реал". У "Королевского клуба" с первых минут в атаке сыграет нападающий Карим Бензема.

Полностью состав "Реала" выглядит следующим образом:

Касилья - Эрнандес, Рамос, Варан, Карвахаль - Ковачич, Каземиру - Асенсио, Иско, Лукас - Бензема.

Запасные: Зидан, Начо, Бэйл, Льоренте, Хакими, Майораль, Себальос.

Напомним, что матч "Леганес" - "Реал" состоится сегодня и начнется в 20.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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