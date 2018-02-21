Бензема - в атаке "Реала" на матч с "Леганесом"

Стали известны состав на перенесенный матч 16-го тура чемпионата Испании "Леганес" - "Реал". У "Королевского клуба" с первых минут в атаке сыграет нападающий Карим Бензема.
Полностью состав "Реала" выглядит следующим образом:
Касилья - Эрнандес, Рамос, Варан, Карвахаль - Ковачич, Каземиру - Асенсио, Иско, Лукас - Бензема.
Запасные: Зидан, Начо, Бэйл, Льоренте, Хакими, Майораль, Себальос.
Напомним, что матч "Леганес" - "Реал" состоится сегодня и начнется в 20.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
📝 #RMLiga | #RMMovistar– Real Madrid C.F. (@realmadrid) 21 февраля 2018 г.
¡Nuestro once inicial para el partido contra el @CDLeganes! pic.twitter.com/5wDQmZ2Th4
olon200
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20:17 21 февраля