Бензема пропустит до шести недель из-за травмы

Нападающий "Реала" Карим Бензема выбыл на долгий срок из-за травмы подколенного сухожилия, утверждает AS. 29-летний форвард получил повреждение в первом тайме матча 3-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (1:1). Ожидается, что срок его восстановления составит от четырех до шести недель.

Это значит, что француз, скорее всего, пропустит четырех ближайших тура ла лиги, а также не сыграет в матчах группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ (13 сентября) и дортмундской "Боруссии" (26 сентября).