Бензема попал в заявку "Реала" на матч с "Хетафе", Каземиру и Варан - нет

"Реал" назвал игроков, которые отправятся на матч 8-го тура чемпионата Испании против "Хетафе". На игру заявлен нападающий Карим Бензема, а защитник Рафаэль Варан и полузащитник Каземиру останутся в Мадриде.

Отметим, что свое восстановление продолжают Даниэль Карвахаль, Гарет Бэйл и Кейлор Навас. Матч 8-го тура чемпионата Испании между "Хетафе" и "Реалом" состоится сегодня, 14 октября. Встреча начнется в 17.15 по московскому времени.