Бензема попал в заявку "Реала" на матч с "Хетафе", Каземиру и Варан - нет

"Реал" назвал игроков, которые отправятся на матч 8-го тура чемпионата Испании против "Хетафе". На игру заявлен нападающий Карим Бензема, а защитник Рафаэль Варан и полузащитник Каземиру останутся в Мадриде.
Отметим, что свое восстановление продолжают Даниэль Карвахаль, Гарет Бэйл и Кейлор Навас. Матч 8-го тура чемпионата Испании между "Хетафе" и "Реалом" состоится сегодня, 14 октября. Встреча начнется в 17.15 по московскому времени.
📋 #RMLiga– Real Madrid C.F. (@realmadrid) 14 октября 2017 г.
Estos son los 18 convocados para el partido de esta tarde contra el @GetafeCF 👇#RMMovistar pic.twitter.com/DkGeneqg7K