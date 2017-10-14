13:42 | Футбол — Испания

Бензема попал в заявку "Реала" на матч с "Хетафе", Каземиру и Варан - нет


"Реал" назвал игроков, которые отправятся на матч 8-го тура чемпионата Испании против "Хетафе". На игру заявлен нападающий Карим Бензема, а защитник Рафаэль Варан и полузащитник Каземиру останутся в Мадриде.

Отметим, что свое восстановление продолжают Даниэль КарвахальГарет Бэйл и Кейлор НавасМатч 8-го тура чемпионата Испании между "Хетафе" и "Реалом" состоится сегодня, 14 октября. Встреча начнется в 17.15 по московскому времени.

Хетафе - Реал

 

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