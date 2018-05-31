20:39 | Футбол — Испания

Бензема поблагодарил Зидана за тренерскую работу

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Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что благодарен своему бывшему наставнику Зинедину Зидану. Сегодня французский специалист объявил о своей отставке из мадридской команды.

– Я не имел удовольствия играть с вами, но зато мне выпала честь тренироваться под вашим руководством. Благодарю вас от всего сердца за все, что вы привили мне. Удачи! Может быть, скоро встретимся, – написал 30-летний француз в своем Твиттере.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Он трижды выигрывал с командой Лигу чемпионов и один раз становился победителем испанского чемпионата.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Бензему давно надо выкинуть из Реала.

21:07

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