Бензема поблагодарил Зидана за тренерскую работу

Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что благодарен своему бывшему наставнику Зинедину Зидану. Сегодня французский специалист объявил о своей отставке из мадридской команды.

– Я не имел удовольствия играть с вами, но зато мне выпала честь тренироваться под вашим руководством. Благодарю вас от всего сердца за все, что вы привили мне. Удачи! Может быть, скоро встретимся, – написал 30-летний француз в своем Твиттере.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Он трижды выигрывал с командой Лигу чемпионов и один раз становился победителем испанского чемпионата.