Бензема и Бэйл - в атаке "Реала" на игру с "Депортиво"

Стал известен стартовый состав "Реала" на гостевой матч 1-го тура чемпионата Испании против "Депортиво". В атаке "Королевского клуба" с первых минут сыграют Иско, Карим Бензема и Гарет Бэйл.

В заявку на игру не вошел нападающий Криштиану Роналду, дисквалифицированный на 4 тура чемпионата после удаления в первой встрече Суперкубка Испании с "Барселоной".

Начало игры с "Депортиво" – в 23:15 по московскому времени.

"Реал": Навас – Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марселу – Кроос, Модрич, Каземиру – Иско, Бензема, Бэйл.

Запасные: Касилья, Варан, Тео Эрнандез, Маркос Льоренте, Асенсио, Дани Себальос. Лукас Васкес.

"Депортиво": Рубен Мартинес – Хуанфран, Сидней, Шер, Луизинью, Картабия – Москера, Гильерме, Сельсо Борхес, Баккали – Андоне.

Запасные: Тытонь, Фернандо Наварро, Алехандро Аррибас, Бруну Гама, Экспосито, Альварес Адриан, Борха Валье.

Трансляция матча "Депортиво" – "Реал"