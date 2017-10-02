Бензема готов сыграть с "Хетафе"

Нападающий "Реала" Карим Бензема восстановился после травмы и готов к возвращению на поле, информирует Marca. Француз сможет принять участие в матче 8-го тура чемпионата Испании против "Хетафе", который пройдет 14 октября, после международной паузы.

Отмечается, что Бензема уже был готов сыграть еще во встрече 7-го тура против "Эспаньола" (2:0), однако главный тренер команды Зинедин Зидан предпочел не рисковать игроком. Форвард также не примет участие в играх со сборную Франции, поэтому полностью сможет сосредоточиться на подготовке к игре с "Хетафе". Напомним, что травму бедра Бензема получил 9 сентября в матче чемпионата Испании с "Леванте" (1:1).