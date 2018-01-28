Бензема, Бэйл и Роналду на троих забили за "Реал" 400 мячей

Второй мяч нападающего "Реала" Криштиану Роналду в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (4:1) стал юбилейным, сообщает официальный сайт клуба. Португальский форвард вместе с партнерами по атаке Каримом Бензема и Гаретэм Бэйлом на троих забили за "королевский клуб" 400 мячей.

В активе Роналду 225 голов, у Бензема – 99, у Бэйла – 76. 276 мячей из 400 были забиты нападающими в чемпионате Испании, 97 – в Лиге чемпионов, 11 – в Кубке Испании, 12 – в играх клубного чемпионате мира, по 2 – в Суперкубке УЕФА и Суперкубке Испании.

Отметим, что встреча против "летучих мышей" стала для звездного трио первой за 280 дней, когда они вышли на поле вместе в стартовом составе.

"Реал" разгромил "Валенсию", Роналду забил два пенальти