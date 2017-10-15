Бензема - 7-й бомбардир в истории "Реала"

Нападающий "Реала" Карим Бензема отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (2:1). Этот гол стал 182-м для француза во всех турнирах. По этому показателю он догнал Франсиско Хенто и вышел на 7-е место в списке бомбардиров за всю историю. 6-ю позицию занимает Уго Санчес, у которого 208 голов. Лидирует же Криштиану Роналду, на счету которого 413 забитых мячей.

Отметим, что Бензема провел за "Реал" 372 матча. Француз забил 123 гола в ла лиге, 39 - в Лиге чемпионов, 15 - в Кубке Испании, 3 - в клубном чемпионате мира, 2 - в Суперкубке Испании.