Бебето: "Неймар сделает "Реал" непобедимой командой"

Бывший форвард сборной Бразилии Бебето считает, что "Реал" станет значительно сильнее в случае перехода форварда "ПСЖ" Неймара.

- "Реал" - великая команда с впечатляющей историей. Такой игрок, как Неймар, найдет в ней свое место, - цитирует бразильца Football Espana. - Ему будет сложно покинуть "ПСЖ", и я не знаю, случится ли это, но с Неймаром "Реал" станет непобедимой командой.

26-летний нападающий в текущем сезоне провел 20 матчей в чемпионате Франции и забил 19 мячей при 15 голевых передачах.