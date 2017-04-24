"Бавария" поставила Месси в один ряд с Гердом Мюллером

"Бавария" поздравила нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с 500-м голом в составе сине-гранатовых. Аргентинец оформил дубль в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2), в том числе забив победный гол, который и стал для него юбилейным. Пресс-служба мюнхенского клуба поставила форварда каталонцев в один ряд с легендарным Гердом Мюллером.

"Поздравляем Месси, который составил компанию нашему Герду Мюллеру в "клубе 500", – написано в сообщении.