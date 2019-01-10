Батшуайи покинет "Валенсию" в ближайшие дни

Бельгийский нападающий "Валенсии" Миши Батшуайи в ближайшее время уйдет из "Валенсии", сообщает Sky Sports.

– Ситуация с Батшуайи ясна. Мы ведём переговоры с другими клубами по поводу перехода игрока на оставшиеся шесть месяцев аренды, – заявил спортивный директор клуба Матеу Алемани. – Он покинет "Валенсию" в ближайшие часы или дни. Футболист знает, что уходит из команды, мы сообщили ему об этом несколько недель назад. Надеемся, что ситуация разрешится как можно скорее. Теперь это вопрос переговоров.

Ранее форвард подвергся критике со стороны главного тренера "летучих мышей" Марселино Тораля. Он остался недоволен тем, как форвард исполнил штрафной в кубковом матче с хихонским "Спортингом" (1:2).

​– Если игрок не может даже попасть в створ ворот из такого положения, значит он не готов играть за "Валенсию", - сказал Тораль.

Права на Батшуайи принадлежат "Челси". "Валенсия" арендовала игрока летом 2018 года, ей пришлось заплатить 3,3 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах, в которых забил один гол.