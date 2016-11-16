Бартомеу уверен, что Месси закончит карьеру в "Барселоне"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу выразил уверенность, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси останется в каталонском клубе до конца карьеры. Ранее сообщалось, что 29-летний форвард принял решение не продлевать контракт с "Барселоной", нынешнее соглашение завершается в 2018 году.
– Мы убеждены, что Месси закончит карьеру в "Барселоне", – приводит пресс-служба клуба слова Бартомеу. – Это тот игрок, который все эти годы приносил команде успех.
🔊 Bartomeu: "We're convinced #Messi will finish his career at Barça. He's the player who has brought us success all these years." pic.twitter.com/l9NeVXzD09– FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 ноября 2016 г.