Бартомеу провел переговоры с Иньестой

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу связался с полузащитником Андресом Иньестом после того, как хавбек опроверг информацию о продлении контракта с клубом, утверждает Mundo Deportivo. Ранее Бартомеу заявил, что каталонцы достигли соглашения о новом контракте с игроком, но Иньеста категорически опроверг эти слова.

Согласно источнику, в телефонном разговоре стороны пришли к мнению о том, что между ними возникло недопонимание. "Барселона" и Иньеста серьезно настроены на продление сотрудничества и готовы к переговорам.

Напомним, 33-летний футболист является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал в основном составе каталонцев в сезоне-2002/03. За это время он провел во всех клубных турнирах 632 матча, забив 55 голов. Иньеста помог "Барселоне" выиграть 30 трофеев, среди которых 4 кубка победителей Лиги чемпионов.