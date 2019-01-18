"Барселону" не исключат из Кубка Испании. И вот почему

Жалобу "Леванте" по поводу нарушения "Барселоной" регламента в первом матче 1/8 финала Кубка Испании не будет удовлетворена, информирует Mundo Deportivo. Клуб подал подал официальную жалобу в Федерацию футбола Испании по итогам игры.

Сообщается, что подобное решение было принято в связи с тем, что "Леванте" подал жалобу позднее установленного срока - на пять дней позже, чем должен был по регламенту.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Испании подтвердила - "Барселона" не должна была задействовать защитника Хуана Мовилье, который должен был отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в матчах за вторую команду клуба.

Напомним, что в ответном матче "Барселона" на своем поле обыграла "Леванте" со счетом 3:0.