"Барселону" могут дисквалифицировать из Кубка Испании

"Барселона" исключить из розыгрыша Кубка Испании в нынешнем сезоне за то, что в первом матче 1/8 финала с "Леванте" (1:2) в ее составе сыграл футболист, который был дисквалифицирован.

Речь идет о защитнике Хуане Мовилье, сыгравшем 58 минут в той встрече. Он получил дисквалификацию в матче за вторую команду "Барселоны" и следовательно, не имел права принимать участия в той встрече.

Три сезона назад подобный случай произошел с "Реалом". Тогда в его составе появился дисквалифицированный до этого из-за перебора желтых карточек россиянин Денис Черышев.

Ответная игра "Барселона" - "Леванте" начнется сегодня в 23:30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи