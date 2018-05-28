"Барселону" летом покинут пять игроков, три будут сданы в аренду

Как утверждает Tribalfootball, "Барселону" в летнее трансферное окно покинут Андре Гомеш, Пако Алькасер, Рафинья, Жерар Деулофеу и Алейш Видаль. Отмечается, что Йерри Мина, Мунира Эль-Хаддади и Дениса Суареса сине-гранатовые рассчитывают сдать в аренду.

Напомним, что по завершении этого сезона истекают аренды Рафиньи и Деулофеу в "Интере" и "Уотфорде" соответственно. Итальянский и английский клубы ведут переговоры о выкупе прав на игроков. Мунир также надеется продлить арендное соглашение с "Алавесом" еще на сезон.



"Барселона" на продаже игроков хочет заработать 100 миллионов евро.