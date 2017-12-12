"Барселона" зимой купит защитника "Палмейраса" из-за решения Маскерано уйти из команды?

Руководство "Барселоны" зимой планирует подписать контракт с защитником "Палмейраса" Йерри Миной, сообщает AS. По информации источника, испанский клуб решил форсировать оформление сделки, которая была запланирована на лето 2018 года.

Издание утверждает, что такое решение каталонцев связано с желанием защитника команды Хавьера Маскерано зимой перейти в один из китайских клубов. В случае, если аргентинец, выступающий за "Барселону" с 2010 года, уйдет, клуб будет вынужден заплатить за 23-летнего колумбийца 9 миллионов евро.

Мина в 2017 году принял участие в 33 матчах в составе "Палмейраса", забив 5 мячей и отдав 1 результативную передачу.