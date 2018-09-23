"Барселона" - "Жирона": Лангле, Артур и Видаль - в "старте" каталонцев

Стал известен стартовый состав "Барселоны" на матч 5-го тура ла лиги против "Жироны". По сравнению с матчем Лиги чемпионов против ПСВ (4:0) главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде произвел три изменения: с первых минут появятся Клеман Лангле, Артур и Артуро Видаль.

Полностью "старт" "Барсы" выглядит следующим образом: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба - Артур, Бускетс, Видаль - Месси, Суарес, Дембеле.

"Барселона" - "Жирона": чемпионат Испании по футболу, 5-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.45 (мск)