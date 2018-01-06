"Барселона" заплатит 12 миллионов за Мину из "Палмейраса"?

Защитник "Палмейраса" и сборной Колумбии Йерри Мина в ближайшее время станет игроком "Барселоны", утверждает RAC1. Предполагается, что каталонцы заплатят за переход футболиста 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что его контракт будет рассчитан до 2022 года. Ожидается, что официальная презентация новичка состоится 10 января.

В прошедшем сезоне в Бразилии Мина сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

Напомним, что сегодня каталонцы объявили о трансфере полузащитника Филиппе Коутинью.

"Барселона" объявила о подписании Коутинью//

Трансфер Коутинью в "Барселону" – второй по стоимости в мировом футболе