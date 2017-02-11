20:05 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" забила шесть мячей в ворота "Алавеса" и вышла в лидеры ла лиги

0
0
0
1

"Барселона" на выезде разгромила "Алавес" (6:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Дублем отметился Неймар, по голу забили Луис Суарес, Лионель Месси и Иван Ракитич. Каталонцы вышли на первое место в таблице, обойдя "Реал". Правда, у мадрицев есть еще три матча в запасе.

Напомним, что этим командам еще предстоит встретиться в финале Кубка Испании в нынешнем сезоне.

Чемпионат Испании

Ла лига

22-й тур

"Алавес" – "Барселона" – 0:6 (0:2)

Трансляция матча "Алавес" - "Барселона"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

abu.bakr

Даа ужасс!

20:41

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ