"Барселона" забила шесть мячей в ворота "Алавеса" и вышла в лидеры ла лиги

"Барселона" на выезде разгромила "Алавес" (6:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Дублем отметился Неймар, по голу забили Луис Суарес, Лионель Месси и Иван Ракитич. Каталонцы вышли на первое место в таблице, обойдя "Реал". Правда, у мадрицев есть еще три матча в запасе.

Напомним, что этим командам еще предстоит встретиться в финале Кубка Испании в нынешнем сезоне.

Чемпионат Испании

Ла лига

22-й тур

"Алавес" – "Барселона" – 0:6 (0:2)

Трансляция матча "Алавес" - "Барселона"