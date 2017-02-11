"Барселона" забила шесть мячей в ворота "Алавеса" и вышла в лидеры ла лиги

"Барселона" на выезде разгромила "Алавес" (6:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Дублем отметился Неймар, по голу забили Луис Суарес, Лионель Месси и Иван Ракитич. Каталонцы вышли на первое место в таблице, обойдя "Реал". Правда, у мадрицев есть еще три матча в запасе.
Напомним, что этим командам еще предстоит встретиться в финале Кубка Испании в нынешнем сезоне.
Чемпионат Испании
Ла лига
22-й тур
"Алавес" – "Барселона" – 0:6 (0:2)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/
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Даа ужасс!
20:41