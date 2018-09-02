"Барселона" забила 8 голов и обыграла "Уэску"

"Барселона" разгромила "Уэску" в матче 3-го тура чемпионата Испании со счетом 8:2. По дублю в составе сине-гранатовых оформили нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.

Чемпионат Испании

Лига 1

3-й тур

"Барселона" - "Уэска" - 8:2 (3:2)

Голы: Кучо, 3 (0:1). Месси, 16 (1:1). Пулидо, 24 - в свои ворота (2:1). Суарес, 39 (3:1). Гальяр, 42 (3:2). Дембеле, 48 (4:2). Ракитич, 52 (5:2). Месси, 61 (6:2). Жорди Альба, 81 (7:2). Суарес, 90+3 - с пенальти (8:2).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Артур, 76), Пике, Юмтити (Лангле, 65), Жорди Альба, Бускетс, Коутинью, Ракитич (Видаль, 71), Месси, Суарес, Дембеле.

"Уэска": Вернер, Мирамон, Пулидо, Эчейта, Луизинью, Гальяр (Р.Семеду, 65), Мусто, Мелеро, Мойсес Гомес, Лонго (Сердар Гюрлер, 58), Кучо (Авила, 72).

Предупреждения: Луизинью, 26. Мусто, 87. Видаль, 88.

Судья: Мелеро Лопес.

02 сентября. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

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