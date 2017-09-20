"Барселона" выступила в поддержку воли большинства каталонцев в вопросе о независимости

"Барселона" на своем официальном сайте выступила с заявлением, поддержав волю большинства жителей Каталонии в вопросе о независимости автономного сообщества. В клубе отметили, что поддержка будет осуществляться мирно.

Напомним, 20 сентября в Барселоне испанские власти инициировали аресты и обыски в связи с подготовкой в Каталонии референдума о независимости, проведение которого запланировано на 1 октября.

- После событий, произошедших в последние дни, и, особенно сегодня, в отношении текущей политической ситуации в Каталонии, "Барселона", сохраняя историческую приверженность защите нации, демократии, свободе слова и самоопределению народа, осуждает любую активность, которая может помешать свободному осуществлению этих прав. Поэтому "Барселона" публично выражает поддержку всем людям, организациям и учреждениям, которые работают, чтобы гарантировать эти права.

"Барселона", проявляя уважение к разнообразному составу членов, и в дальнейшем будет поддерживать волю больщинства каталонцев. Клуб будет деалать это по-граждански мирно.