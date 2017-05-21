"Барселона" вырвала победу у "Эйбара", но осталась второй

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Эйбар" со счетом 4:2. Сине-гранатовые уступали по ходу встречи со счетом 0:2. В середине второго тайма ход игры изменил автогол соперника. Затем счет сравнял Луис Суарес, а спустя две минуты с пенальти отличился Лионель Месси.

Эта встреча стала для каталонского клуба последней в ла лиге под руководством главного тренера Луиса Энрике. "Барселона" заняла второе место по итогом чемпионата Испании-2016/17, набрав 90 очков. Сине-гранатовые пропустили вперед своего главного конкурента – "Реала". Мадридский клуб завоевал чемпионский титул впервые за пять лет, набрав 93 балла.

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Ла лига

38-й тур

"Барселона" – "Эйбар" – 4:2 (0:1)

Голы: Инуи, 7 (0:1). Инуи, 61 (0:2). Хункa, 63 – в свои ворота (1:2). Л.Суарес, 73 (2:2). Месси, 75 – с пенальти (3:2). Месси, 90+2 (4:2).

Нереализованный пенальти: Месси, 70 (вратарь).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Андре Гомиш, 46), Юмтити, Марлон, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Пако Алькасер, 71), Иньеста, Месси, Л.Суарес, Неймар.

"Эйбар": Йоэль, Капа, Лежен, Арбилья, Хункa, Пенья (Педро Леон, 68), Дани Гарсия, Эскаланте (Ривера, 83), Инуи, Кике, Серхио Энрич (Гальвес, 76).

Предупреждения: Эскаланте, 19. Капа, 30. Бускетс, 41. Пенья, 54.

Удаление: Капа, 74.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

21 мая. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

Трансляция матча "Барселона" – "Эйбар"