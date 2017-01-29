"Барселона" вырвала ничью в матче с "Бетисом"

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграла вничью с "Бетисом" со счетом 1:1. Хозяева вели по ходу встречи со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Алекса Алегрия. Сине-гранатовые смогли отыграться лишь на 90-й минуте встречи – отличился Луис Суарес.

Команда Луиса Энрике набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Реала" на одно очко. Отметим, что у мадридцев два матча в запасе.

Чемпионат Испании

Ла Лига

20-й тур

"Бетис" – "Барселона" – 1:1 (0:0)

Голы: Алегрия, 75 (1:0). Л.Суарес, 90 (1:1).

"Бетис": Адан, Пиччини, Пеццела, Тошка, Манди, Дурмиси, Петрос (Наварро, 86), Пардо (Донк, 69), Себальос, Алегрия (Науэль Лейва, 85), Рубен Кастро.

"Барселона": тер Штеген, Алейш Видаль, Пике, Матье, Динь (Жорди Альба, 68), Ракитич, Д. Суарес (Андре Гомиш, 59), Арда Туран (Серхи Роберто, 68), Месси, Л. Суарес, Неймар.

Предупреждения: Пике, 43. Петрос, 67. Ракитич, 70. Рубен Кастро, 78. Андре Гомиш, 78.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

29 января. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).