"Барселона" вырвала ничью в матче с "Бетисом"

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграла вничью с "Бетисом" со счетом 1:1. Хозяева вели по ходу встречи со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Алекса Алегрия. Сине-гранатовые смогли отыграться лишь на 90-й минуте встречи – отличился Луис Суарес.
Команда Луиса Энрике набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Реала" на одно очко. Отметим, что у мадридцев два матча в запасе.
Чемпионат Испании
Ла Лига
20-й тур
"Бетис" – "Барселона" – 1:1 (0:0)
Голы: Алегрия, 75 (1:0). Л.Суарес, 90 (1:1).
"Бетис": Адан, Пиччини, Пеццела, Тошка, Манди, Дурмиси, Петрос (Наварро, 86), Пардо (Донк, 69), Себальос, Алегрия (Науэль Лейва, 85), Рубен Кастро.
"Барселона": тер Штеген, Алейш Видаль, Пике, Матье, Динь (Жорди Альба, 68), Ракитич, Д. Суарес (Андре Гомиш, 59), Арда Туран (Серхи Роберто, 68), Месси, Л. Суарес, Неймар.
Предупреждения: Пике, 43. Петрос, 67. Ракитич, 70. Рубен Кастро, 78. Андре Гомиш, 78.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
29 января. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/
alex`a
Уважаемый Platinum1991, Ваши комментарии уже никто не читает. Не несите всякую ерунду (не читал, но взгляда достаточно).
18:36 29 января
Platinum1991
Это не Барселона вырвала НИЧЬЮ, а СУДЬЯ помог Бетису отобрать очки у Барселоны! Барса забила два чистейших гола и должна была побеждать, но судья ГРУБО и результативно ошибся в пользу Бетиса! Судью надо ОТСТРАНЯТЬ и запретить ему судить! Это судейский беспредел! Вот вам ещё одно из МИЛЛИОНА доказательств того , что надо в футболе вводить ВИДЕОПОВТОРЫ! Тогда не будет таких судейских ГРУБЕЙШИХ ляпов, что в Испании, что в России!!! Только видеоповторы смогут объективно рассудить, кто на что наиграл! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения в футболе видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, КТО? на ЧТО? наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как "Спартак" вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит "Спартак", ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО федуновского БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!
18:12 29 января
oleg.bob
Барса вновь буксует...
17:18 29 января
Profe$$or 07
echo2011, полностью согласен. И самое интересное, в последнее время все матчи Барса проводит в этом ключе. Непонятно, то ли мотивации не хватает, то ли мотиватора, то ли еще чего-то...
16:41 29 января
fireman32
Л.Энрике - хватит издеваться над командой!
16:31 29 января
ЮКИ
эх,лёва,Не быть тебе чемпионом,езжай в китай!
16:31 29 января
echo2011
Игроки "Бетиса" бегали и прессинговали так,будто играли "матч жизни",а "Барса" будучи в матче "академиками с тросточками",начала бегать,лишь пропустив гол."Спартаку",если он действительно хочет стать чемпионом, нужно готовиться к тому,что с ним тоже все будут "убиваться".
16:28 29 января