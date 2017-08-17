"Барселона" выразила соболезнования в связи с терактом в городе

"Барселона" принесла соболезнования родным и близким жертв теракта, который произошел сегодня в городе. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек.
"Мы опечалены терактом, который произошел в городе. Все наши мысли сейчас с жертвами, их семьями и жителями города", - написано на официальной странице клуба в Твиттере.
Напомним, сегодня автомобиль въехал в толпу из десятков человек на
Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona.– FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 августа 2017 г.