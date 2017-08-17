"Барселона" выразила соболезнования в связи с терактом в городе

"Барселона" принесла соболезнования родным и близким жертв теракта, который произошел сегодня в городе. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек.

"Мы опечалены терактом, который произошел в городе. Все наши мысли сейчас с жертвами, их семьями и жителями города", - написано на официальной странице клуба в Твиттере.

Напомним, сегодня автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. Водитель фургона скрылся.