"Барселона" выплатит "Манчестер Сити" 800 тысяч евро за участие в матче Дениса Суареса

"Барселона" в предстоящем матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" может использовать своего полузащитника Дениса Суареса, но за это каталонцам придется заплатить "горожанам" 800 тысяч евро, сообщает Mundo Deportivo. Такие условия были согласованы при переходе испанца из "Манчестера" в "Барселону" в 2013 году.

Каталонский клуб должен выплачивать обозначенную сумму после каждого десятого матча Суареса в своем составе. До этого полузащитник провел девять матчей в основном составе "Барселоны". "Манчестер Сити" по условиям контракта может получить не более десяти таких платежей, то есть не более 8 миллионов евро.