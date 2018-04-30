"Барселона" выиграла 7-й чемпионский титул за 10 сезонов

"Барселона" в матче 35-го тура чемпионата Испании на выезде обыграла "Депортиво" (4:2) и в 25-й раз в своей истории стала победителем ла лиги. Каталонцы посвятили завоеванию этого титула ролик, опубликованный в клубном Твиттере.

Лейтмотивом видеозаписи стал тот факт, что сине-гранатовые за последние 10 сезонов 7 раз выигрывала чемпионат Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18). Помимо "Барселоны" за это время ла лигу выигрывали только "Реал" (2011/12, 2016/17) и "Атлетико" (2013/14).

"Барселона" - 25-кратный чемпион Испании!