00:08 | Футбол — Испания

"Барселона" выиграла 7-й чемпионский титул за 10 сезонов

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"Барселона" в матче 35-го тура чемпионата Испании на выезде обыграла "Депортиво" (4:2) и в 25-й раз в своей истории стала победителем ла лиги. Каталонцы посвятили завоеванию этого титула ролик, опубликованный в клубном Твиттере.

Лейтмотивом видеозаписи стал тот факт, что сине-гранатовые за последние 10 сезонов 7 раз выигрывала чемпионат Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18). Помимо "Барселоны" за это время ла лигу выигрывали только "Реал" (2011/12, 2016/17) и "Атлетико" (2013/14).

"Барселона" - 25-кратный чемпион Испании!

Депортиво - Барселона

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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pustot+

7 из 10... Сливки ау....

01:06

Очень плохой мальчик

Надо избавитьсься от шлака(Дембеле,Динь,Гомеш,Вермален)

00:28

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