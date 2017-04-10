"Барселона" вступила в борьбу с "Реалом" за воспитанника "Атлетико"

Мануэль Гарсия Килон, агент защитника "Атлетико" Тео Эрнандеса, постарается убедить своего клиента перейти в "Барселону". Как утверждает AS, француз уже имеет устную договоренность о переходе в "Реал" за 24 миллиона евро, но каталонский клуб готов сделать аналогичное предложение, после чего Килон попробует убедить Эрнандеса переехать в Барселону.

Действия агента, который ранее вплотную сотрудничал с "Реалом", обусловлены плохими отношениями с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Стороны перестали сотрудничать после того как Перес в начале 2016 года отправил в отставку с поста главного тренера команды Рафаэля Бенитеса, который также является агентом Килона.

На данный момент Эрнандес находится в аренде в "Алавесе". В текущем сезоне он принял участие в 31 матче и отдал 3 голевые передачи.