"Барселона" вспомнила самые яркие моменты с участием Маскерано. Видео

"Барселона" в Твиттере опубликовала ролик, посвященный защитнику Хавьеру Маскерано. Ранее сегодня, 23 января, стало известно, что 33-летний аргентинец покидает каталонский клуб. В среду, 24 января, состоится церемония посвященная уходу южноамериканца.
Ожидается, что новым клубом Маскерано станет "Хэбэй Чайна Форчун". Сумма сделки по ветерану сине-гранатовых должна составить 10 миллионов евро.
Защитник выступал за ""Барселону" с 2010 по 2018 год. За это время он провел 334 официальных матча, забив 1 гол. Он помог каталонцам выиграть 17 трофеев.
#ThankYouMasche... for everything! 🔵🔴@Mascherano 👏 pic.twitter.com/XsSkKh8gYK– FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 января 2018 г.
Бегущий человек
Бармалей3000 В Ливере был более значимым игроком!!! 19:13************ Там не было Месси
19:47
Бармалей3000
В Ливере был более значимым игроком!!!
19:13