"Барселона" вспомнила самые яркие моменты с участием Маскерано. Видео

"Барселона" в Твиттере опубликовала ролик, посвященный защитнику Хавьеру Маскерано. Ранее сегодня, 23 января, стало известно, что 33-летний аргентинец покидает каталонский клуб. В среду, 24 января, состоится церемония посвященная уходу южноамериканца.

Ожидается, что новым клубом Маскерано станет "Хэбэй Чайна Форчун". Сумма сделки по ветерану сине-гранатовых должна составить 10 миллионов евро.

Защитник выступал за ""Барселону" с 2010 по 2018 год. За это время он провел 334 официальных матча, забив 1 гол. Он помог каталонцам выиграть 17 трофеев.