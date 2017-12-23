17:07 | Футбол — Испания

"Барселона" впервые выиграла у "Реала" три выездных матча ла лиги подряд

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Победа "Барселоны" над "Реалом" в выездном матче 17-го тура чемпионата Испании стала для каталонцев третьей подряд. Ранее "Барса" ни разу не побеждала мадридцев в ла лиге в более чем в двух выездных поединках подряд.

Реал - Барселона

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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mardonov

Месси играл очень экономично! В этом и заключается класс игрока!

17:37

Manstrehct

А я ведь писал...Реал. не легитимный лучший клуб мира.В матчах с Баварией тогда помогли. судьи. И в блеске псевдоудачи нехватка мастерства не видно. в матчах с Пачукой. А с Тоттенхэмом и Барсой сами видите. На поле был обладатель ЗМ. Ноль. Зидан - тренер ноль. Гений раздавал налево и тудасюда .Могли забить и 8 штук. Теперь без поддержки. извне. Реалу титул не светит. Тьфу!

17:23